Изненада или не? Времето утре - 12 ноември 2025 г.

На 12 ноември 2025 г. минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, по-ниски в котловините, в София – около 2°. Утре ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд над Източна България облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°. Това показва показва прогнозата за времето на НИХМ. Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 14 мин. и залязва в 17 ч. и 7 мин.

Ще посрещнем ли първия сняг? Седмична прогноза за времето за 10-16 ноември 2025 г.

Слънчево в планините и по морето

Новият климатичен феномен в Европа, който буквално изяжда цели градове

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°. Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg

Още: Най-точната прогноза: Дъжд или сняг през ноември 2025 г. (ГРАФИКА)

Снимка: БГНЕС