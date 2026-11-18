Двудневната програма включваше срещи в европейските институции и дискусия за участието на младите хора в европейската политика

По покана на евродепутата Кристиан Вигенин Изпълнителното бюро на Младежкото обединение на БСП посети Брюксел. Делегацията, водена от председателя на МО Габриел Вълков, се запозна с работата на Европейския парламент, Европейския комитет на регионите, както и с приоритетите на Партията на европейските социалисти и на Фондацията за европейски прогресивни изследвания. Младите социалисти проведоха среща и в Постоянното представителство на България към ЕС, където обсъдиха как се формират, координират и отстояват българските позиции на европейско равнище.

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков благодари на евродепутата за поканата и подкрепата към младите социалисти. „Благодарни сме на Кристиан Вигенин, че вярва в младите хора не само на думи, а с дела. Виждаме, че левицата в Европа, а и по света печели с млади лица, това е пътят и за БСП“, заяви Вълков.

На среща с Николас Шмит, президент на Фондацията за европейски прогресивни изследвания (FEPS) и бивш еврокомисар, бяха разгледани ролята на политическите изследвания за развитието на социалдемокрацията и възможностите за участие на МО на БСП в инициативи, обучения и съвместни проекти на фондацията.

В Европейския комитет на регионите делегацията разговаря с Жорди Харисън, генерален секретар на групата на ПЕС, за социалдемократическите политики на местно и регионално равнище и предизвикателствата пред местните общности. Харисън отбеляза, че приоритетен въпрос за социалистите в местната власт в Европа е запазването на финансирането за политиката на сближаване в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

В централата на Партията на европейските социалисти младите социалисти се срещнаха със заместник-генералния секретар Йонек Поле. Дискусията бе посветена на предизвикателствата пред европейската левица и укрепването на връзката ѝ с младите поколения.

В Европейския парламент Кристиан Вигенин запозна младите лидери с дейността си като евродепутат и с приоритетите на Групата на социалистите и демократите до края на настоящия парламентарен мандат. Евродепутатът представи структурата на парламента, ролята на политическите групи и работата си в институцията.

За младите социалисти Вигенин организира кръглата маса на тема „От местен активизъм към европейски политики: как младите социалисти могат да оформят бъдещето на Европа“. В дискусията се включиха млади представители на Групата на социалистите и демократите - заместник-председателят на Европейския парламент Хави Лопес от Испания и евродепутатът Евин Инчир от Швеция. Те споделиха своя опит като млади активисти на европейското социалистическо движение и стъпките от младежка ангажираност към реално политическо влияние с избора им в Европейския парламент. Вигенин подчерта, че младежите в делегацията са бъдещите лидери на Българската социалистическа партия, които могат да върнат нейното влияние в обществото. „Българската левица трябва да бъде отворена, европейска, да дава ясна перспектива на хората, затова познаването на европейската политика и досегът с леви партии, които печелят избори и управляват успешно като в Испания и Швеция е важен за израстването на новото поколение в БСП. Надявам се тази визита да бъде началото на активна съвместна работа“, заяви българският евродепутат, чиято политическа дейност също е започнала от младежката организация.

Посещението завърши с участие на делегацията в отбелязването на 20-ата годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз в Европейския парламент.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/