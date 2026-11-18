Правителството отпусна общо над 61 млн. евро допълнително финансиране за ключови социални сектори – здравеопазване, образование и ученически спорт. Решенията бяха гласувани на днешното заседание на Министерския съвет, като най-голямото перо е насочено към осигуряване на непрекъснато лечение на пациенти у нас. ОЩЕ: По-малко пари за облекло и обучения, повече бумащина: Синдикат заплаши властта с хиляди дела от учители

Близо 50 млн. евро за лечение извън НЗОК

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 49 206 900 евро по бюджета на Министерството на здравеопазването, които ще бъдат преведени към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Средствата са предназначени за медицински дейности, които остават извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, и покриват лечението на деца и възрастни по реда на Закона за здравето (чл. 82, ал. 1а, 3 и 6). Целта на финансирането е да гарантира ритмично и навременно заплащане на терапии и дейности, които държавата е поела като директен ангажимент.

За изкуство и спорт

Сериозен финансов ресурс е насочен и към извънкласните занимания в училищата. Кабинетът отпусна 8 247 237 евро по Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“, която се провежда за пета поредна година и ще обхване над 40 000 деца.

Парите ще бъдат разпределени по две основни направления. Финансира се създаването, подготовката и участието в турнири на училищни отбори по футбол, баскетбол, волейбол и хандбал, включително закупуването на спортни екипи, уреди и заплащане на треньори. Подкрепят се ученически групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, както и посещенията на концерти, изложби и спектакли.

Специален акцент в програмата е поставен върху децата със специални образователни потребности (СОП), за които са осигурени средства за арт- и музикотерапия, както и за адаптирани спортове като боче и голбал.

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Отделно от това правителството одобри 3 669 301 евро, които ще бъдат преведени по бюджетите на общините за финансиране на шест национални образователни програми.

Заместване на учители: Най-голямата сума – близо 1,6 млн. евро (1 594 774 евро), отива по програмата „Без свободен час“ за заплащане на часовете на педагози, които заместват свои отсъстващи колеги в 686 училища и 111 детски градини.

Дигитализация и иновации: С близо 890 хил. евро (889 345 евро) по програма „Иновации в действие“ се финансира обменът на добри практики в 514 училища, а други 855 хил. евро (855 030 евро) са за внедряване на софтуер за управление на учебния процес, изграждане на Wi-Fi зони и хибридно обучение в 1086 общински училища.

Финансова грамотност и пътна безопасност: По програма „Умения на фокус“ се отпускат над 130 хил. евро за състезания и обучения по финансова грамотност, а 80 612 евро са предвидени за уроци и инициативи по пътна безопасност в 162 училища и детски градини.

Професионално образование: Близо 120 хил. евро (119 047 евро) са насочени към модернизиране на материалната база и учебните програми в 8 професионални гимназии.