На 19 ноември 2026 г. е обявен жълт код за опасен вятър в почти цяла Северна България, като и за част от област Монтана и София. Минималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 9°. Утре вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и след обяд ще се усилва. Облачността ще е променлива, след пладне предимно значителна. В западните райони след обяд ще превали. Повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат между 17° и 22°, в София - около 19°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 16-22 ноември 2026 г.

Значителна облачност

Над планините облачността ще предимно значителна. След обяд в масивите от Западна България ще превали. Ще духа силен, след обяд и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°. Над Черноморието облачността ще бъде променлива. Преди пладне ще духа до умерен югозападен вятър. След обяд ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

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