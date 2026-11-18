Макар и да не дели отбраната на посоки - министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че 16% от сумата за модернизация през 2027 г. отиват за проекти, свързани със ситуацията в Черно море. Министърът изнесе тази информация пред ресорната комисия по отбрана, където беше попитан за разходите за отбрана на Черно море през 2027 година. Въпросът възниква на фона на зачестилите атаки върху търговски кораби.

България купува дронове-камикадзе през 2027

10 млн. евро се отделят през 2027 г. за придобиване на безпилотни летателни баражиращи боеприпаси. Става въпрос за така наречените дронове - камикадзе.

"Чудесно средство за поразяване на безекипажни катери", смята още Стоянов.

"По същия начин е заложено и изграждане на способности за разузнаване и наблюдение на земни и военноморски цели с използване на безпилотни летателни системи", обясни още Стоянов. Той уточни, че по тозип проект са предвидени 22 млн. евро.

Поддръжката на F-16 и отбраната на Черно море

Министърът коментира и поддръжката на F-16, придобиването на боеприпаси за изтребителите, които са заложени като нови проекти и са на стойност 55 и 58 млн. евро. По думите му те няма как да бъдат отделени и да се каже, че са само за Черноморския регион.

"Има и други проекти като поддръжки на вертолети "Кугър" и "Пантер", има заделени средства за МиГ-29- за поддръжка изправността на самолета", каза още Стоянов.

Той изброи и доставката на 3D радарите, където има плащане от 20 млн. евро и придобиването на зенитно-ракетните комплекси за 24 млн. евро. ОЩЕ: "Мечтите са безплатни": България не може да си позволи втора ескадрила до 2030 г.