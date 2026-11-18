Хакери са имали скрит и неоторизиран достъп до мрежите на българската държавна администрация в продължение на пет години. Атакуващите са събирали чувствителна информация, свързана с работата на държавните институции, и са се придвижвали между отделни компоненти на държавната инфраструктура. Властите обявиха, че са прекъснали достъпа им и са ги откъснали от инфраструктурата, чрез която са управлявали присъствието си в системите.

Случаят е определен като най-продължителната и мащабна известна кибершпионска операция срещу българската държавна администрация. Активността е започнала още през 2021 г., но е останала незабелязана години наред заради липсата на интегрирана система за защита, която да осигурява цялостен поглед върху случващото се в държавните мрежи. Още: След PHP бомбата: Призиви потребителите на Java спешно да инсталират актуализации за сигурност

Кибершпионите са открити с новата национална система

Пробивът е установен благодарение на новата национална система за киберсигурност, която за първи път позволява централизирано наблюдение на държавните мрежи. Според информацията без нея атакуващите вероятно са щели да продължат да действат незабелязано за неопределен период от време.

Операцията по овладяване на инцидента се провежда от август насам. В нея участват експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военно разузнаване", дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП и Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление".

В работата са включени още "Информационно обслужване" АД, представители на частния сектор и международни партньори в областта на киберсигурността. Още: Кибератаки срещу най-големия доставчик на газ в Европа и най-мощния японски суперкомпютър

Три етапа за овладяване на атаката

Междуведомствената група изпълнява план, одобрен от Съвета по киберсигурността. Действията са разделени на три основни етапа.

Първоначално е установен пълният мащаб на компрометирането и е проследено присъствието на атакуващите в държавната инфраструктура.

Във втория етап засегнатата среда е изолирана, засилен е контролът върху достъпа до критичните системи и е прекъсната връзката между хакерите и инфраструктурата, чрез която са управлявали атаките.

В третата фаза са прекратени всички установени до момента неоторизирани достъпи. Властите съобщават, че възможностите на атакуващите да се придвижват между отделните системи вече са ограничени. Още: Като по филмите: Хакери, подкрепяни от КНДР, откраднаха криптовалути за милиони

Няма данни за откраднати лични данни на граждани

Проверките до момента не са установили компрометиране на лични данни на граждани. Въпреки това работата по укрепването на защитата продължава.

Отстраняват се установените слабости в сигурността и се въвеждат по-строги механизми за контрол на достъпа до държавните системи.

През следващите 90 дни инфраструктурата ще бъде под засилено наблюдение. Целта е своевременно да бъде засечен всеки опит за повторно проникване от страна на атакуващите.