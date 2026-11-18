Младият български тенисист Слави Георгиев записа паметна победа още в първите стъпки в кариерата си. Роденият през 2014 г. Слави стигна до успех с 6:3, 6:3 над Лео Федерер. Съперникът на Георгиев е син на легендата на световния тенис Роджър Федерер, който прекара общо 310 седмици като №1 в световната ранглиста. Победата на Слави Георгиев го класира на 1/8-финалите на турнира от международната верига TEN-PRO Global Junior Tour.

Слави Георгиев победи сина на Роджър Федерер

Испания е магическото място за Слави Георгиев, който победи Лео Федерер в мач от 1/16-финалите на турнира, който се провежда в академията на Рафаел Надал - един от най-големите съперници на Роджър Федерер. Слави е част от тенис клуб "Next Gen" и се състезава в турнири за деца, родени през 2014 г. Той е поредното доказателство, че България произвежда много таланти в големите спортове.

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"В спорта не имената печелят мачовете, а подготовката"

"Но най-важното в тази история не е прочутата фамилия на съперника. Най-важното е, че едно българско момче излезе на международния корт, повярва във възможностите си и заслужи победата със собствените си умения! Защото в спорта не имената печелят мачовете, а подготовката, постоянството, характерът и желанието за победа. Браво, Слави! Продължавай да мечтаеш смело, да тренираш упорито и да доказваш, че българските деца имат място сред най-добрите!", написа Николай Николов - едно от високопоставените лица във Фондация "Академия за таланти".

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