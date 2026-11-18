Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на управлението на шест имота - публична държавна собственост, представляващи недвижими археологически културни ценности, на Община Казанлък. Това са знакови тракийски гробници и култови комплекси - „Голяма Косматка“, „Оструша“, „Селската могила“, гробницата в могила „Голяма арсеналка“, Казанлъшката тракийска гробница и обект в местността „Кантар чаир“.

Решението е взето след положително становище на областния управител на Стара Загора и след потвърждение от Министерството на културата, че общината разполага с необходимия капацитет за ефективното управление, опазване и социализация на археологическите обекти.

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За срок от 10 години

Предоставянето на имотите за срок от 10 години ще подпомогне по-доброто опазване на културното наследство, както и развитието на културния туризъм в региона, казват от правителството.

Снимка: Община Казанлък

Данните на Община Казанлък показват устойчив ръст на туристите от 18-20% годишно за периода 2021-2025 г., а средствата, генерирани от посещенията, се реинвестират в консервация, реставрация и поддръжка на културните обекти.

Дейностите по опазване и представяне на недвижимите културни ценности ще се осъществяват от Историческия музей в Казанлък, съгласно сключен договор с Общината и при спазване на изискванията на Закона за културното наследство.

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*Заглавната снимка е илюстративна.