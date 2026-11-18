Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2026 г. в размер на 199 570 700 евро. Средствата са за частично изплащане на разходи по одобрени сертификати за изпълнени по договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа (РПМ). Сумата е за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2026 г. и не води до въздействие върху държавния бюджет.

Неодобрените сертификати

През 2026 г., по нареждане на Народното събрание, от Сметната палата бе извършен одит на дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за периода 2020-2026 г. Той констатира натрупването на значителен обем от неодобрени сертификати за извършени дейности по поддържане и ремонт на РПМ и изрично посочваше липсата на регламентиран максимален срок за произнасяне на Управителния съвет на АПИ по сертификатите като основна причина за забавянето им. Одитът подчертава, че неодобряването на сертификати за реално извършена работа изкривява отчетността на публичните разходи и нарушава финансовата дисциплина. Одитният орган дефинира приемането на сертификатите като самостоятелно и задължително действие за верифициране на извършените дейности по поддържане на републикански пътища, което трябва да бъде извършено безусловно, за да се отрази реалният обем на задълженията на Агенцията.

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С цел изпълнение на одитните препоръки и ограничаване на финансово-правните рискове от забавени разплащания към изпълнителите от АПИ ще се предприемат действия до края на годината описаните сертификати да бъдат одобрени от Управителния съвет, което ще доведе до пълно счетоводно отразяване на разходите в бюджетната рамка на Агенцията, издаване на съответните фактури от страна на строителните фирми за реално извършената от тях работа и привеждане на дейността на АПИ в съответствие с действащите указания в областта на финансово-счетоводната отчетност.

Снимка: АПИ

Преди 2026 г. - дейности за над 606 млн. евро, които са без фактури

Изпълнените преди 2026 г. дейности за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, полагане на хоризонтална маркировка и производство, доставка и монтаж на пътни знаци са в общ размер на 606 405 935,21 евро, които към края на отчетната година все още не са утвърдени от Управителния съвет на АПИ и за тях не са издадени фактури от изпълнителите.

"Извършването на частични плащания в съответствие с действащото законодателство на безспорно дължими суми за изпълнени дейности по договорите за текущ ремонт и поддържане на РПМ ще доведе до намаляване на създалото се напрежение в строителния бранш и избягване на допълнителни финансови тежести върху държавния бюджет чрез предявяването от изпълнителите на претенции за неустойки, лихви и съдебни разноски", посочват от пресцентъра на правителството.

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