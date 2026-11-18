Утре - 19 ноември, от 7:30 ч. до 19:30 ч. за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се ограничи преминаването по активната и аварийната лента в участъка от 193-и до 192-и км на АМ “Тракия“ в платното за София в област Стара Загора. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента. Още: Трафик - в изпреварващата лента: Ремонт на АМ “Тракия“ в Пловдивско

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: Заради ремонт: Промени в движението по АМ “Тракия“