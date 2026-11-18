Бившият журналист Мартин Карбовски отстъпи след заканата на съпредседателя на "Демократична България" Ивайло Мирчев да го съди за клевета. Повод за конфликта станаха твърдения в подкаста на Карбовски и Явор Дачков, че политикът е свързан с финансирането на тролски мрежи.

В публикация във Facebook Карбовски призна, че материалът, на който двамата са се позовали, е с неясен произход, без посочен автор и без доказателства в подкрепа на обвиненията. Става дума за репортаж за хората зад БГ Елфите и предполагаемото финансиране, което са получили от държавата.

"По повод недоволството на господин Мирчев журналистическата етика ни задължава да признаем, че пуснахме и се позовахме на материал от мрежата, дошъл в последния момент с неуточнен автор. За да постъпим коректно, трябва да признаем, че господин Мирчев има право да оспорва твърденията, а ние нямаме ресурс да ги докажем", написа журналистът. Още: BG Elves отговориха на Диана Дамянова и разкриха колко пари харчат: 0 лева, 0 евро

Карбовски оттегли обвиненията

"Затова си взимаме думите назад - той едва ли е спонсор на тролски мрежи", допълни Карбовски.

Той отправи и покана към Мирчев да гостува в неговия YouTube канал, за да отговори на въпросите около предполагаемите връзки с "Елфите".

"Правим тази крачка и се надяваме тя да го убеди да гостува в Ютюб Канала на Карбовски, където задаваме отдавна този така обсъждания въпрос, който се носи като мълва и се твърди от негови колеги политици. Поканата се надяваме да бъде приета и за друго - не само за извинението - нашият екип наистина иска да възстанови обществения разговор, счупен у нас от геополитиката", мотивира поканата си журналистът.

Мирчев заплаши със съд

По-рано съпредседателят на ДБ отхвърли категорично обвиненията и обяви, че ще потърси правата си по съдебен път. Още: Кой изтри "Копейкин", "Пуйло" и BG Elves точно преди изборите? Карина Карагаева пред Actualno

"В подкаста на Мартин Карбовски и Явор Дачков беше заявено, че финансирам "тролски ферми". И то с пари на българските и европейските данъкоплатци. Това е откровена клевета и няма да я оставя без последствия. Нямам и не финансирам "тролски ферми". Нито с лични пари, нито с пари на данъкоплатците. За ДБ и Да, България важи същото", написа Мирчев във Facebook.

Повод за реакцията му стана участие на двамата журналисти, излъчено в YouTube в неделя. В него Явор Дачков заяви: "Така наречените БГ Елфи са свързани директно с Ивайло Мирчев. Това е една мрежа, която прави фалшиви страници. А Иво Мирчев ни обяснява, че не ги познава".

Мирчев отговори, че ще даде възможност на авторите на подобни твърдения да ги докажат в съда. "Ще заведа дело за тези твърдения и ще потърся отговорност по съдебен ред. След като някой толкова убедено и с такава лекота твърди, че финансирам "тролски ферми", ще му бъде предоставена възможност и да го докаже, а не само да го твърди", заяви той.