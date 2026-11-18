"Е, щом толкова харесахте царя, редно е да му отвърнете на хубавия жест. Отворете отново клуба в Охрид и му върнете името „Цар Борис III“!" Това написа във "Фейсбук" македонският българин Илия Стояновски, който е и съпредседател на Сдружение “Потомци на бежанци и преселници от територията на Република Северна Македония и приятели". Поводът е изявлението на Симеон Сакскобургготски в отговор на въпроси на Actualno.com в Брюксел и след разпространението им в македонски медии.

Според Стояновски македонските медии разпространяват с възторг изказването на Сакскобургготски.

"Каква ирония! В Северна Македония закриха българския клуб „Цар Борис III“ в Охрид, наричаха бащата на Симеон фашист, а сега същият този цар Симеон им казва, че Северна Македония трябва да влезе в ЕС!", написа Стояновски.

Какво каза Сакскобургготски?

Припомняме, че на въпроси, зададени от медията ни, бившият български премиер Н. В. Симеон Сакскобургготски обяви, че се е срещнал случайно с македонския министър-председател Християн Мицкоски в Брюксел.

"Мисля, че диалогът във всяко отношение е положителен. Добросъседските отношения са само в полза на всички. Трябва да полагаме усилия. Пак ще кажа нещо политически некоректно. Считам, че много теми биха били за историците да ги проследят и разглеждат, а ние да гледаме напред на практичното и Северна Македония да влезе в ЕС", заяви Сакскобургготски.

Actualno.com попита и втори въпрос - дали ключът на Скопие за ЕС е в Белград, като Царят отговори, че не следи вече тези теми. Въпросът е резонен обаче, тъй като доклад на Европейския парламент от юни 2026 г. констатира липса на напредък на Скопие за ЕС и отчете с тревога сръбското влияние в югозападната ни съседка. ОЩЕ: Сакскобургготски срещнал Мицкоски в Брюксел: Какъв е съветът му към Северна Македония за ЕС (ВИДЕО)