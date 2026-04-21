Янкулов срещу Демерджиев: Спорът за "силовото изваждане" на Сарафов ескалира

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов влезе в открит спор с Иван Демерджиев ("Прогресивна България"), след като беше обвинен, че не е предприел крайни действия срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Повод за сблъсъка стана въпросът защо Сарафов не е бил изведен от кабинета си с помощта на Съдебна охрана - мярка, която Демерджиев публично лансира като възможна.

Ден по-рано Демерджиев заяви пред bTV, че Янкулов "пише постове, вместо да ограничи достъпа на и.ф. гл. прокурор Борислав Сарафов до кабинета му". Той подчерта, че Главна дирекция "Охрана" е подчинена на правосъдното министерство и добави: "Аз бих поискал да му ограничат достъпа до кабинета (на Сарафов, бел.ред.), защото е с изтекъл мандат".

Янкулов, който отдавна заема твърда позиция срещу продължаващото "временно" ръководство на прокуратурата, нееднократно е настоявал пред Висшия съдебен съвет за отстраняването на Сарафов. До този момент обаче без реален резултат.

След изборите критиките срещу него се изостриха. Демерджиев, също бивш служебен министър на правосъдието, го атакува за липса на по-решителни действия.

В отговор Янкулов предупреди за опасностите от силово решаване на институционалната криза. В публикация във Facebook той заяви: "Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие. Който иска да прекрачва тази червена линия, ще има възможността да го направи съвсем скоро".

На този фон Андрей Янкулов отново настоя за спешно отстраняване на Сарафов, който по думите му заема поста от 21 юли миналата година в нарушение на закона.