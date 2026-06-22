Жега и бури: Николай Василковски предупреди за рязка промяна на времето

Жегата идва от Африка. Температурите ще продължават да се повишават, като уикенда ще са 37-38 градуса в някой части на България. Идва по-динамичен период с валежи. До сряда ще вали в западната половина на страната, след това ще се изнесе към Черноморието. Около началото на юли (3-4 юли) също има период на неустойчиво време с валежи и гръмотевични бури. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

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Той предупреди, че тези високи температури водят до горски пожари, особено сега, когато е и време за жътва.

Край морето времето в следващите две седмици ще е по-често слънчево с обичайната лека облачност следобед. Ранните прогнози показват локални валежи по крайбрежието на 24 - 25 юни, след това - около 2 - 3 юли. С по-голяма вероятност това ще се случи по северните брегове. Дневните температури ще са в диапазона 25-30 градуса. Морската вода е между 21-23 градуса, но ще се затопля.

Времето днес

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София – около 30 градуса.