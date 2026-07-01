Кабинетът "Радев":

Жълт код за цялата страна, за жега или буря? Времето утре - 2 юли 2026 г.

01 юли 2026, 13:31 часа 499 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жълт код за цялата страна, за жега или буря? Времето утре - 2 юли 2026 г.

На 2 юли 2026 г. преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Обявен е жълт код за интензивни валежи почти цялата страна с изключение на обл. Добрич, Варна и Бургас. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Температурите 

Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28° и 33°, в София - около 28°. Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

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Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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