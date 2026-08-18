Оценка на моралния облик и почтеността: ВСС отложи връщането на Теодора Георгиева в софийския Административен съд

Възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева като съдия в Административен съд – София-град беше отложено от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Георгиева сама поиска да се върне като съдия на старата си позиция.

Членовете на ВСС решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното ѝ наказание. Данните ще послужат за преценка на наличието на етични и нравствени качества на Георгиева.

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Оценка на моралния облик и почтеността на Георгиева

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че трябва да се изискат документи от Европейската прокуратура във връзка с дисциплинираното производство проведено срещу Георгиева и наложеното ѝ наказание преди да се произнесе по молбата ѝ за възстановяване като съдия в Административен съд-София-град.

Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г. Сега тя е подала молба да бъде възстановена на старата ѝ позиция, каквото право дава Законът за съдебната власт.

Вероника Имова направи предложението да се изискат документи и то бе подкрепено от Боян Магдалинчев, при гласуването всички присъстващи членове на колегията гласуваха в подкрепа.

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Имова отбеляза, че нормата на закона е императивна относно възстановяването на длъжност, но според нея това не пречи да се изследва въпросът за нравствените и морални качества, които трябва да притежава магистратът.

Източник: БГНЕС

"На всички е добре известно, че в Европейската прокуратура бе проведено дисциплинарно производство и Георгиева беше наказана с дисциплинарно наказание", каза Имова и добави, че тя е била отстранена повече от година. Според нея преписката от Европейската прокуратура трябва да се изиска, за да е наясно колегията с моралния облик и почтеността на този съдия, кандидат за възстановяване на съдийска длъжност. Имова допълни, че трябва да се знае правното основание и фактическите обстоятелства, довели до налагането на дисциплинарно наказание. Също така припомни, че е имало отрицателни оценки за работата на Георгиева като европейски прокурор, предаде БТА.

Боян Магдалинчев подкрепи колегата си и каза, че са били поставени в обществото и професионалната гилдия множество въпроси относно дисциплинарното производство срещу Георгиева.

"Мисля, че действително трябва да се замислим малко преди да вземем решение за възстановяването дали са налице изсикванията за висок морал и етичност", отбеляза той. Според него законовата норма за възстановяване е императивна, но това не означава, че не трябва да са налице изискванията за висок професионализъм и морал на магистрата.

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В крайна сметка колегията гласува преписката отсноно възстановяването на Теодора Георгиева да се върне на Комисията по атестиране и конкурсите, която да изиска от Европейската прокуратура документите относно Георгиева, а след това да изпрати всички материали в Комисията по професионална етика за произнасяне във връзка с евентуално нарушение на норми от Кодекса за етично поведение на българските съдии и наличието на необходимите морални качества във връзка с възстановяването ѝ на длъжността "съдия".