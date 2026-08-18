"Зависим дали страните по горното течение ще ни пуснат вода": Според бивш директор в МОСВ България не управлява водите на Дунав

Водите на река Дунав в българския участък не се управляват, защото няма никакви системи и съоръжения за управления не тези води. Затова ние сме поставени пред свършен факт, който ни дава природата или страните по горното течение на Дунав, където има 30 баража и зависи дали те ще ни пуснат вода или не.

Това е мнението на Асен Личев, хидролог и експерт, бивш министър на екологията и бивш директор на дирекция "Управление на водите" в МОСВ.

АЕЦ "Козлодуй" работи благодарение на гениалността на инженерите си

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Личев призна, че АЕЦ "Козлодуй" работи сега благодарение на гениалността на нашите инженери, осигурили да работи и при това ниско ниво на Дунав.

"Водохващането са го направили по-високо и се осигурява с онзи незначителен дебит, тези необходими 100 куб. м/ сек. за охлаждане на реакторите. Но ако спада нивото, може и АЕЦ да изпадне в риск", предупреди той.

Според него е задължително да се направят мини съоръжения, баражи, при Силистра и Никопол. "С което в българския участък, 460 км, ще се осигурят корабоплаване непрекъснато, независимо от притока на Дунав, питейното водоснабдяване и охлаждане на АЕЦ, рибното разнообразия и ще се увеличат мостове и жп линии и контактите с Румъния със сухопътен и жп транспорт", смята експертът, цитиран от БНР.

Източник: БГНЕС

Пари за пречиствателни станции има, за управление - не

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По демите му политика на ЕС в последните 25 години е пагубна.

"65 млрд. евро и с национално съфинансиране ставата над 250 млрд. евро, вложени във пречиствателни станции и канализация и нито едно евро за инфраструктура за управление на водите. Сега ЕС има 31 000 пречиствателни станции със сухи реки, в който отокът се образува от отпадъчни води - 253 млрд. евро", категоричен е той.

Проблеми и по други направления

Личев посочи, че още 3 стратегически обекта са занемарени.

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"Около Арда няма суша и е по-постоянна като оток целогодишно, но в момента се използва от гърците, а ние не построихме Горна Арда и 4 ПАВЕЦ-а - най големите акумулатори на зелена енергия за хидроенергетиката", заяви той.

Асен Личев коментира и проблемите с Горни Осъм и нерешения проблем с водоснабдяването на Плевен. Той посочи, че тази година загубите на вадата във вътрешната мрежа е била 80% и пита колко е сега, като се говори за подобряване на водоснабдяването.

Пари има, категоричен е Личев. "Борисов създаде тази черна каса - БЕХ с 1 млрд. Айде да видим, дали няма пари. Според НИМХ Черни Осъм е намалял с 152 л/сек. и не виждам откъде ще дойдат валежите след месеци. Те се радваха на дъжда през юли", допълни още експертът.