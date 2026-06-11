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Жълт код за опасно явление в петък. Времето утре - 12 юни 2026 г. (КАРТА)

11 юни 2026, 13:48 часа 489 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жълт код за опасно явление в петък. Времето утре - 12 юни 2026 г. (КАРТА)

На 12 юни 2026 г. е обявен жълт код за интензивни валежи, който обхваща почти цялата страна. Пощадени от дъждовете ще са само част от областите Перник, Монтана, Враца и Видин. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, по Черноморието - между 22° и 26°, за София - около 28°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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В планините и над морето

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 14°. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

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Седмична прогноза за времето за 8 -14 юни 2026 г. 

Снимки: iStock 

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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