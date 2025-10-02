Заради Световното по футбол: Поколениe Z се разбунтува в Мароко (ВИДЕО)

В Мароко избухнаха протести заради несъгласие със социалната политика на властите. Повечето участници в недоволството са представители на т.нар. Поколение Z, т.е. хора, родени в периода между 1997 и 2012 година. Протестите обхванаха градовете в цялата страна и продължават вече пети ден. Основната причина за тях е, че правителството е дало приоритет на разходите за стадиони за Световното първенство оп футбол през 2030 г. пред социалните нужди, съобщи The ​​Guardian.

Сблъсъци

Протестиращите са се сблъскали с полицията, подпалили са правителствени сгради и са се опитали да щурмуват станции на Кралската жандармерия, за да конфискуват огнестрелни оръжия. По данни на мароканското Министерство на вътрешните работи 263 служители на реда са ранени и 142 превозни средства за сигурност са повредени по време на протестите. Нанесени са щети и на 20 частни автомобила, 23 души са ранени. Стотици хора са задържани, най-малко 37 от които са арестувани, съобщава The Guardian, позовавайки се на Мароканската асоциация за правата на човека.

"We don’t want the World Cup. We want health care first."



Hundreds of Morocco’s Gen Z activists have taken the streets chanting this slogan. Nearly 200 have been arrested as they demand the govt prioritize health care and education reforms over hosting the 2030 FIFA World Cup. pic.twitter.com/Lnbs7UgDSY — AJ+ (@ajplus) October 1, 2025

Протестите се засилиха, след като мароканските футболисти, част от националния отбор Азедин Унай, Наиф Агерде и Ясин Буну, както и най-известният рапър в страната, Ел Гранде Тото, публично ги подкрепиха, допълва телеграм-каналът ASTRA.

Позиция на властите

Властите отричат ​​да са дали приоритет на разходите за Световното първенство пред социалните услуги, твърдейки, че са наследили проблемите от предишни правителства. На 2 октомври 2025 г. мароканският парламент ще се събере, за да обсъди реформата в здравеопазването, допълва още The Guardian. Припомняме, че през септември в Непал се стигна до смяна на правителството след масови младежки протести, наречени „Революцията на поколението Z“.

