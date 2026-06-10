Облекчение за трафика: Асфалтират обходния маршрут край Пампорово

Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян – Пампорово, съобщи заместник-кметът на община Смолян Мариана Цекова. Предвижда се да бъдат изкърпени дупките по съществуващия асфалтов път, който е част от обходния маршрут и осигурява достъп на работещите и служителите в курортния комплекс. По думите й уширенията по трасето вече са изградени, а едрата фракция е положена.

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Предстои полагането и на ситна фракция, за да се подобри проходимостта на пътя. „В участъка, който е черен път, не може да бъде положен асфалт, тъй като трасето не е с променено предназначение и е със статут на селскостопански, горски път“, обясни заместник-кметът пред БТА.

Заради ремонтните дейности със заповед на кмета на община Смолян е въведена временна забрана за движение на моторни превозни средства по алтернативното трасе. Ограничението е в сила от 8:30 до 17:30 часа, като достъпът ще бъде възстановяван след приключване на работния ден.

Ремонтните дейности по обходния маршрут ще продължат до окончателното им завършване, посочи още Цекова.

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Алтернативното трасе беше изградено след активизирането на свлачището по пътя Смолян – Пампорово, което прекъсна пряката връзка с курортния комплекс. Временният обход осигурява достъп до Пампорово до реализирането на трайно решение за възстановяване на засегнатия пътен участък.

От двете страни на трасето дежурят екипи на „Гранична полиция“, за да не се допуска преминаване на автомобили по време на строителните дейности.