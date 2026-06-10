"Евровизия": Адът ще се отвори за града-домакин, малцина ще се доберат до билети

Който и да е градът, който успешно ще бъде домакин, ще разбере, че е отишъл в ада. Това обяви директорът на "Евровизия" за EBU Мартин Грийн.

"За нас е много вълнуващо, че "Евровизия" идва в страна, в която досега не е била. Имаме една година и всички знаем какво трябва да се направи, за да може конкурсът да бъде проведен успешно в България", допълни той.

Според него има нещо много изключително, когато се работи в държава, която за първи път е домакин.

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"Мисля, че ще видим еуфория, каквато рядко се вижда. И наистина много ни харесва обстоятелството, че 4 града искат да бъдат домакини. В крайна сметка България ще направи избора и БНТ ще направи избора, както е навсякъде. Но дори и 3 от градовете да не бъдат домакини, ще има големи събития за обществеността, големи екрани. Защото това е събитие, в което ще участва цяло България", заяви той.

Огромен нащаб

По думите на Мартин Грийн в основата на успеха е любовта към музиката и към "Евровизия". Той изтъкна, че за голяма телевизионна продукция като "Евровизия" сред най-важните условия е телевизионното студио.

"Не забравяйте, че "Евровизия" е преди всичко телевизионно събитие. Има малък брой хора, които ще имат късмета да се сдобият с билет, но всичко, което правим, трябва да даде възможност на онези, които гледат предаването по телевизията. За нас е важно да присъстваме на мястото 7 седмици. Всички градове имат прекрасни предложения и знаят, че целият град ще участва в събитието. Ще има допълнителни събития, ще има екрани. Така че в крайна сметка все един ще спечели, но и другите, независимо дали са домакини или не, също ще спечелят", категоричен е той.

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Грийн заяви, че лятото е посветено на подготовка, на планиране, и това е много важно, защото много дейности ще се извършват зад сцената.

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"Лятото е посветено в голяма степен на подготовка, на планиране. И това е много важно, защото ако нещата не се планират добре, останалата част от дейностите няма да се реализират както трябва. Така че през лятото може би ще бъдем доста тихи, защото много дейности ще се извършват, така да се каже, зад сцената. Проектиране, планиране и това съвпада с победата на града, който ще спечели. И към края на лятото, до Коледа - това е периодът за разработка, за всичко, което ни дава възможност да подготвим продуцентската дейност и да влезем в новата година с идея как ще изглеждат нещата, да започнем да строим нещата, да подготвяме града домакин. Така че това са 3 основни етапа. Най-важният етап е това, което ще стане през лятото. Ще изглежда по-спокойно и по-тихо, защото тогава се извършва цялото планиране", уточни Грийн пред БНТ.

Адът ще се отвори за града-домакин

Окончателният бюджет зависи от БНТ и българската държава, но мащабът на събитието е огромен.

"14 000 души са aкредитирани за "Евровизия" - това са изпълнителите, техните екипи, екипите на организаторите. Така, че трябва да има огромен пресцентър. Имаме 100 000 души, които преминаха през тези събития. Имаме два полуфинала на живо и един финал на живо, но преди това имаме и две репетиции. Така че мащабът на операцията е огромен. 27 камери в арената и в телевизионните студия. Така, че който и да е градът, който успешно ще бъде домакин, ще разбере, че е отишъл в ада", заяви той.

Грийн все пак успокои, че има много хора с опит. "И тук, в България, се знае, че виe имате прекрасна телевизия, филмова индустрия, продуцентски екипи. Така, че тук трябва да се срещнат талантите от тези, които работят на световно ниво, и от тези, които работят в България. Те ще работят рамо до рамо", допълни той.

Според него DARA ще бъде прекрасен посланик на своята родина. "Най-напред, трябва да поздравим DARA за изключителния успех, с най-голямата преднина. Спечели и подкрепа на журито, и подкрепата на зрителите. Аз бях на място в арената, когато България спечели. И България трябва много да се гордее с DARA. Това е прекрасна реклама и на "Евровизия", и на музиката. Аз смятам, че DARA показва всичко, което е необходимо, за да успее човек в "Евровизия". Прекрасна музика, прекрасно представяне, визия, прекрасна личност. Така че всичко това ще ви помогне да бъдете прекрасен домакин", уверен е шефът на конкурса.