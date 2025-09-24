Как да разпознаем, че в хляба няма ГМО?

Загубени в морето от етикети, често пропускаме какво искат да ни кажат производителите. Или просто в бързината на пазара, не стигаме до там да прочетем кое какво значи. Заслужава си обаче, да обърнем специално внимание на един особен етикет – Clean Label, така че винаги, когато го видим, той да ни „говори“, че продуктът е без ГМО и други ненужни добавки.

Концепцията на Clean Label възниква в началото на новия век в Западна Европа, като терминът започва да се използва най-активно във Великобритания, Германия и Холандия. Той се ражда в отговор на растящото недоверие на потребителите към Е-кодовете, изкуствените съставки и сложните химически наименования, изписани на етикетите.

Днес Clean Label е глобална тенденция, особено силна в Европа и Северна Америка, а все по-често може да се види и у нас. Едно от местата, в което можете да намерите този етикет, е пекарната в магазините на Кауфланд. Малкото зелено кръгче е лесно разпознаваемо сред останалите етикети и показва, че продуктите под него са изчистени от всякакви добавки.

Защо е важно точно хлябът да е Clean Label?

Краткият отговор е – защото ядем хляб най-често. Сертификатът обозначава липса на ГМО, хидрогенирани мазнини и изкуствени добавки.

А какво става с вкуса?

Всъщност, когато се махнат добавките, вкусът остава още по-наситен, особено когато печивата са изпечени на място в същия ден. А пекарната на Kaufland винаги е на разположение да опитате нещо ново – от различни видове хляб до неустоими закуски.