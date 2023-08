Какви са перспективите на пазара на труда за IT сектора, предвид възхода на AI?

Пазарът на труда в IT сектора продължава да се развива динамично, като в основен акцент в последната година се превърна изкуственият интелект (AI). Той все по-убедително намира своето място в ежедневието ни, както в професионален, така и в личен план. В света на програмирането, софтуерната разработка и дигиталните иновации, качественото образование, практическите компетенции и умението да се адаптираме с лекота към промените стават все по-ключови, особено на фона на възхода на AI и промените на пазара на труда.

За да разберем по-добре текущата обстановка и перспективите пред IT образованието, при нас днес е Ангел Георгиев, образователен директор на СофтУни - водещата образователна организация в България, която предлага най-задълбочената програма по софтуерно инженерство.

Какви са основните акценти в развитието на IT сектора в ерата на изкуствения интелект?

В последните години IT секторът претърпява по-динамична трансформация, включително и заради развитието на изкуствения интелект (AI). Той променя редица аспекти в IT екосистемата - от начина, по който разработваме софтуер, до начина, по който анализираме големи обеми от данни. AI инструментите навлизат все по-активно в работата на IT специалистите, като предоставят автоматизирани решения, които значително оптимизират рутинните работни процеси. Това позволява на работещите в IT сектора да фокусират вниманието си върху стратегическите и творчески страни на своите проекти.

Един от по-ярките примери е GitHub Copilot - AI инструмент на GitHub, който прави предложения как да довършиш кода си, докато го пишеш. Както вече от години Word предлага как да довършим изреченията си, но с много по-мащабен и значим ефект.

Ефектът от въвеждането на подобен AI инструмент е измерен чрез пряко допитване до разработчиците, а резултатите са впечатляващи. Близо 75% от участниците споделят, че се чувстват по-удовлетворени в работата си и изпитват по-малко фрустрация, защото могат да се фокусират върху по-приятни дейности. 73% споделят, че GitHub Copilot им помага да останат фокусирани, а впечатляващите 87% докладват, че изпълнението на повтарящи се задачи и дейности им коства много по-малко психически усилия, благодарение на инструмента.

Проучването показва, че вместо да изземва задълженията им, подобен помощен AI инструмент прави разработчиците по-продуктивни (88%), а и по-удовлетворени.

И всичко това благодарение на алгоритмите за "machine learning", което буквално се превежда като "обучаване на машините". Те дават възможност на системите да се "обучават" и да предоставят решения в реално време. Това е нов етап в автоматизацията – ако преди целта беше просто автоматизиране на рутинни задачи, сега, благодарение на AI, можем да автоматизираме и аналитични, и стратегически процеси.

Какви нови работни позиции, свързани с AI, се очертават на пазара на труда и какви са главните изисквания към кандидатите за тях?

Пазарът на труда е гъвкава система, която логично се повлиява от динамиката на промените, които виждаме в резултат на все по-утвърждаващия се в професионалното ни ежедневие AI. Все по-голямо значение придобиват специалисти като "AI инженери", "Специалисти по Machine Learning" и "Експерти по невронни мрежи".

Към тях бих добавил позиции като "Data Science специалисти", "NLP (natural language processing) специалисти", "RPA (robotic process automation) разработчици". Тези позиции изискват не само добро познаване на AI технологиите, но и междудисциплинарни умения, като статистика, математика и дори психология.

Очакванията са, по данни от Future of Jobs Report 2023 на Световния икономически форум, търсенето на AI и ML експерти да се повиши с 40%. А въпреки че въвеждането на AI може да доведе до свиване на екипите, очакванията на 50% от участвалите в проучването организации е, че изкуственият интелект ще създаде нови позиции, включително такива като AI одитори, prompt инженери и AI трейнъри.

По какъв начин учебният план на СофтУни отговаря на очакванията и изискванията за тези нови AI позиции?

В СофтУни непрекъснато следим динамиката на пазара на труда, за да можем да адаптираме обученията, които предлагаме, спрямо уменията, които се търсят от работодателите в даден момент.

В момента изграждаме изцяло нов учебен план с актуални модули, които включват специализирани курсове по изкуствен интелект (AI) и Machine Learning. Освен това добавяме във всеки настоящ курс, където е възможно, практически насоки за използването на AI технологиите в конкретни IT направления. Целта ни е курсистите да са напълно подготвени за реалната работна среда, навлизайки в нея с актуални и практически умения.

Чрез обученията се стремим не само да предадем знанието за това как се програмират алгоритми за машинно обучение, но и как се интегрират AI решенията в реални системи. Заедно с това поощряваме курсистите си да оценяват етичния и социален аспект на технологичните решения.

За всичко това значително ни помага активното ни сътрудничество с водещи специалисти и компании в IT сектора, които, с ентусиазъм и отдаденост към образователната кауза, споделят ценния си практически опит, натрупан с годините в професионалните им направления. Работим рамо до рамо с доказали се IT експерти, участваме в специализирани конференции и семинари, както и организираме такива на актуални и горещи теми от света на технологиите.

Вярвате ли, че работа в IT индустрията е перспективна в AI ерата? Защо си струва да се инвестира в образование в тази насока?

Работата в IT индустрията продължава да бъде сред най-перспективните на пазара на труда, като влиянието на изкуствения интелект вече се проявява върху множество отрасли и сфери на дейност. Въпреки че AI технологиите извършват революция в начина, по който компаниите и институциите функционират, основната ниша, която се нуждае от качествени специалисти, остава IT секторът.

Този неоспорим факт се потвърждава и от това, че някои компании като Samsung забраниха на служителите си използването на AI в работата поради опасност от изтичане на данни и влошаване на сигурността. С други думи, IT сферата продължава да е мястото, където се крият най-големите възможности за иновации и развитие.

В тази връзка категорично си заслужава да се инвестира в образование в IT сферата и има няколко ключови причини за това. На първо място, според най-актуалния доклад на BASSCOM (Българската асоциация на софтуерните компании) – БАСКОМ Барометър 2022, който се обявява в края на всяка година, броят на заетите в IT сектора се очаква да надхвърли 34 000 до 2026 г. Това означава, че търсенето на качествени IT специалисти, включително в сферата на изкуствения интелект, тепърва ще нараства.

Над 400 000 са работните места, които се очаква да бъдат разкрити пък до 2031 г. в САЩ, според статистиката на американското бюро по труда. А всички знаем, че IT експертите имат възможност да се реализират свободно на световната сцена.

Заедно с това, образованието в областта на изкуствения интелект и IT предоставя не само възможността за стабилна професионална кариера, а и перспективата да бъдеш част от революционни промени в обществото. Специалистите в тази област ще бъдат тези, които формират бъдещите технологични тенденции и иновации.

Ако някой обмисля как да направи първите си стъпки в IT сектора сега, откъде бихте го посъветвали да започне?

Когато става въпрос за IT сферата, не можем да подценяваме стойността на една стабилна база за основните принципи в програмирането. Основите не само ще ви подготвят за разбирането на по-сложни концепции в бъдеще, но също така ще ви предоставят инструментите и уменията, които са необходими за решаване на реални проблеми в областта на софтуерната разработка.

В съвременния свят, където информацията е на един клик разстояние, е от съществено значение да изберете правилните ресурси за обучение. Търсете обучителни програми, които предлагат последователно и добре структурирано обучение, тъй като това ще ви помогне да имате успешен старт по пътя към своята IT кариера.

Като образователен директор на СофтУни, мога да ви уверя, че нашата програма по софтуерно инженерство е създадена така, че да отговаря на изискванията на индустрията и да подготвя студентите за реалния IT свят. А най-добрата част е, че тя започва с напълно безплатен въвеждащ курс.

Това е чудесна възможност за всеки, който иска да се потопи в света на IT, без начална инвестиция, и да разбере дали това е пътят, по който иска да продължи. А започнете ли още сега, през 2026 г. можете да сте част от хората, които вече са намерили успешна реализация в изпълнения с възможности IT сектор и сред очакваните над 34 400 нови работни места.

Цялостната програма по софтуерно инженерство на СофтУни стартира на 2 септември. Ако сте готови да се потопите в света на програмирането, кандидатствайте още днес!