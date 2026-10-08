Какво се случва на паметника Шипка: Последна информация за реставрацията

Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат пред медиите актуална информация за хода на реставрацията, предаде БНР. Днес научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Още: Ремонтът на Шипка: 380 каменни блока ще бъдат подменени до септември 2029 г.

Ремонтът трябва да приключи през 2029 година

В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта.

Обследването е показало, че трябва да бъдат подменени около 380 облицовъчни каменни блока. Другият проблем е проникващата влага. Тя прониква по един начин - през компрометираните фугиращи смеси.

Паметникът ще бъде изцяло префугиран, а тези 380 каменни блока ще бъдат прегледани още веднъж и ще се преценява за всеки отделен камък дали да бъде подменен, или ще бъде използван друг способ, за да бъде укрепен и да остане оригиналният камък на място.

Миналият петък по време на парламентарния контрол лично премиерът Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същият след приключването на реставрацията.

"Можехме ли и ние да си затворим очите и да кажем: "Тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите". Защото всички са оставяли на следващите, затова паметникът стана опасен, затова е опасан с ленти, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда", каза Румен Радев.

Преди дни министърът на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на място и ще следят за спазването на проекта, а директорът на музея Шипка - Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал.

"Ето ги стъпалата на централния северен ход на паметника. Всички са подредени", посочи Евтим Милошев.

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