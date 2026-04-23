Камиони на кланицата с антракс са пътували, БАБХ не знае какво е имало в тях

Проверките в село Лъвино продължават. Нямаме информация за друга незаконна кланица. Това заяви д-р Сабина Йоткова, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Разград.

"Не мога да ви дам информация" - така тя отговори на въпрос на БНТ за движение на четири камиона на собственика на хванатата незаконна кланица и какво е имало в тях. Два от камионите са засечени между Дулово и Шумен, трети е пътувал до Варна.

Предисторията - Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) посочи, че около 2 тона месо вече са излезли през незаконна кланица в село Лъвино, община Исперих, област Разград. На адреса на собственика в Исперих е открит хладилник с общо 45 консерви по 0,800 кг и по 0,400 кг. Обектът е запечатан, взети са проби за лабораторно изследване за антракс. Консервите са възбранени до излизане на резултатите.

На сметището край Лъвино са намерени труп на мъртво животно и торби с месо и месни заготовки, които се изследват. Мястото ще бъде дезинфекцирано.

Проверен е и обект в с. Окорш, община Дулово, област Силистра. В него собственикът на стопанството с антракс е приготвял храни за лична консумация, както и продукти на ишлеме. По данни на самия стопанин той е направил 72 консерви. От тях са установени и унищожени 68. Останалите четири вече са изядени. Мястото е дезинфекцирано. Към момента са установени 14 души, които са застрашени да се разболеят. Те се лекуват превантивно с антибиотици под лекарско наблюдение.

