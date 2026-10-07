Капитан Христо Папукчиев: Трябва да разгледаме всички хипотези за потъналия кораб в Черно море

Три са основните хипотези за потъването на търговски кораб в българската икономическа зона на Черно море – сблъсък с друг плавателен съд, атака с дрон или подводно оръжие и взрив на мина на борда. Това заяви капитан далечно плаване Христо Папукчиев в студиото на „Денят на живо с Наделина Анева“ по Nova News. По думите му обаче на този етап не трябва да се правят категорични заключения, преди да бъдат събрани достатъчно доказателства.

Капитанът, който преди години е работил в звено за разследване на морски произшествия към Министерството на транспорта, обясни, че при подобни случаи всички възможни версии трябва да бъдат проверени и отхвърлени или потвърдени на базата на фактите. „Това е част от подхода, когато се работи по определено събитие. Всички хипотези трябва да бъдат разгледани“, каза той.

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Една от версиите е, че корабът е бил атакуван. Сред обсъжданите варианти са удар с дрон, торпедо или подводен дрон. Според Папукчиев обаче и тази хипотеза трябва да бъде подкрепена с конкретни доказателства. „За да влезе тази хипотеза в кръга на доказателствата, трябва да разполагаме с някакви факти. Това, че един моряк е казал „нещо като подводен дрон“, не е доказателство“, коментира той. „Събитието става в 3 часа и половина. Те тогава спят. Нека да бъдем професионалисти и обективни. Нека да търсим истината, а не какво бил казал“, допълни капитанът.

Хипотеза, която Папокчиев не изключва, е на борда да е имало мина, която да е била взривена дистанционно. „Това също не го изключваме, защото няма как да докажем, че е имало мина на борда, която да е дистанционно взривена. Всичко е възможно“, каза той. Според него ключова за изясняването на случая може да се окаже информацията от друг български кораб, който е бил в района на инцидента.

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Капитан Папукчиев постави под въпрос и твърдението, че корабът е потънал точно за три минути. По думите му времето е изчислено на базата на момента, в който е получен сигнал от аварийния плаващ предавател. Между задействането на устройството и приемането на сигнала от спасителните центрове обаче има технологично забавяне.

Капитанът подчерта, че корабите, които плават в Черно море, трябва да отговарят на определени изисквания за безопасност и разполагат с няколко начина за подаване на сигнал при бедствие. „Този буй, който е бил на кораба, излъчва сигнал за бедствие. Това е последната възможност до цивилизацията да стигне сигнал, че корабът търпи авария. По него могат да се възпроизведат данните за вероятното място на събитието“, каза Папукчиев.

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Според него именно събраните технически данни и записите от корабите в района трябва да помогнат за изясняването на причините за потъването, вместо да се разчита на непотвърдени версии. Капитанът обърна внимание и на товара на потъналия кораб. Според него фактът, че не е ясно какво точно е превозвал плавателният съд, е важен за разследването. „Аз не мога да твърдя, че корабът е превозвал оръжия, защото понякога никой на борда не знае какво има на борда“, разказа Папукчиев. По информацията, с която разполага, корабът е пътувал от Турция на север към Украйна. Именно това се използва като аргумент от украински политици и медии, които допускат версията за руска атака.

Папукчиев коментира и опасенията, че подобни инциденти могат да застрашат търговското корабоплаване в Черно море. Според него подобни оценки трябва да се правят внимателно. Капитанът подчерта, че именно командирите на корабите са тези, които трябва да оценяват конкретния риск и да определят маршрута. „Нито Путин, нито Ердоган ще вземат решение вместо капитаните на корабите. Затова са капитаните – да оценят ситуацията, да степенуват безопасността и сигурността и да планират маршрута по най-добрия начин“, каза Христо Папукчиев.

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