Утре - 18 ноември (сряда), от 7:30 ч. до 17 ч. за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се ограничи преминаването по активната и аварийната лента в участъка от 134-и до 138-и км на АМ “Тракия“ в платното за София в област Пловдив. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента. Още: Заради ремонт: Промени в движението по АМ “Тракия“

Агенция “Пътна инфраструктура“ съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: Промени в движението по АМ “Тракия“ близо до София