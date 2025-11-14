Любопитно:

Kaufland България получи инвестиционен кредит от УниКредит Булбанк в подкрепа на устойчивата си експанзия

Kaufland България получи дългосрочен инвестиционен кредит със срок от 10 години от УниКредит Булбанк, който ще бъде използван за рефинансиране на строителството и модернизацията на вече съществуващи и нови хипермаркети в страната. Средствата ще подпомогнат стратегията на компанията за устойчив растеж и изграждане на удобни, достъпни и иновативни магазини, разположени близо до клиентите.

„Нашето желание е с всяко действие, включително с начина, по който финансираме проектите си, да показваме, че сме компания, ангажирана с устойчиво и отговорно управление. В Kaufland вярваме, че устойчивостта не е отделна инициатива, а начин на работа. С този кредит затваряме устойчивия цикъл на инвестиции: изграждаме модерни и щадящи природата обекти, а постигнатите резултати ни позволяват да продължим да инвестираме отговорно.“, коментира Иван Чернев, изпълнителен директор на Kaufland България по време на посещение на един от реализираните зелени  проекти – фотоволтаична инсталация на покрива на Кaufland в столичния район „Изгрев“. За повишаване енергийната независимост на обектите си, компанията изгражда активно фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствени нужди.

„Партньорството ни с Kaufland България е пример за това как устойчивостта се превръща в реална бизнес практика. За нас в УниКредит Булбанк устойчивото развитие е стратегически приоритет, който създава дългосрочна стойност за бизнеса, обществото и околната среда. Затова зеленият кредит, обезпечен с EDGE сертифицирани активи и подкрепен от доказани ESG практики, е естествено продължение на нашия ангажимент да подкрепяме компании, които инвестират отговорно и иновативно. Като банката за бъдещето на Европа, ние водим с пример –чрез зелено финансиране, социална ангажираност и визия за успех, измерен чрез положителното въздействие върху света около нас.“, каза Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Самият кредит е обезпечен с активи, сертифицирани по международния стандарт EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) на Международната финансова корпорация (IFC) – част от Групата на Световната банка. Всеки филиал на Kaufland има собствен EDGE сертификат, който удостоверява реализираните спестявания на енергия, вода и строителни материали.

Допълнително, компанията притежава и сертификат по ISO 50001 – международно признат стандарт за системи за управление на енергията. Тези постижения утвърждават Kaufland България като един от водещите примери за ESG бизнес модел в търговията на дребно.

Още от 2012 г. ритейлърът преустанови използването на фосилни горива за отопление, като напълно разчита на отпадъчната енергия от хладилните инсталации за отопление и охлаждане. Kaufland внедри високоефективно LED осветление, което значително намалява енергийната консумация. Хладилните инсталации в хипермаркетите използват само естествени хладилни агенти с най-нисък потенциал за затопляне на атмосферата. За насърчаване на устойчивата мобилност е изградена мрежа от електрозарядни станции на паркингите на хипермаркетите на веригата, улеснявайки използването на електрически автомобили.

