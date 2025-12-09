Kaufland изпълнява всички детски желания от списъка към Дядо Коледа

До 23 декември в магазините на Kaufland се отваря вратата към една истински вълшебна Коледа, в която желанията на малките мечтатели намират своя път под елхата. Цяла година децата очакват „онзи конструктор“, за който разказват с блясък в очите, а други търпеливо пишат писмо до Дядо Коледа с молба за страхотен комплект за рисуване, който да отключи таланта им. Независимо какво точно е написано в тези писма, Kaufland вече е подготвен и предлага изобилие от играчки и забавления, които да зарадват всяко дете в коледната утрин. Всички те могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Светът на Lego отново изненадва с неустоими предложения и намаления до 25%. Разнообразната палитра от конструктори започва с цени от 14,99 лв. за някои от сериите като Lego Ninjago, Technic, Friends, преминавайки през серията LEGO Flowers на цена от 22,99 лв., конструктор Minecraft или STAR WARS за 29,99 лв., LEGO City камион чудовище се предлага за 24,99 лв. Различни предложения за деца на възраст над 6 г. на тема Формула 1 се предлагат за 19,99 лв., а различни видове болиди от серията Speed ​​Champions за деца над 10 г. струват 45,99 лв. Сред останалите предложения са популярните тематични сетове на Star Wars, Disney герои, Creator и др., чрез които играта открива нов свят за децата

Артикулите на Talentus са чудесна възможност децата да развият креативността си. Всяка рисунка започва от платното – 3 бр. стартират на цени от 7,99 лв. Притежателите на Kaufland Card могат да се сдобият с комплект със статив, телескопична стойка и дръжка за 21,99 лв., както и с детско куфарче за рисуване от цели 174 части за 49,99 лв. с 37% намаление. Марката предлага още калиграфски комплект от 30 части за 13,99 лв. и 48 броя цветни моливи за 6,99 лв., а за децата с артистична натура има и цял комплект с мъниста за моделиране само за 5,99 и цветна хартия за декорация за 3,49 лв..

Настолните игри са чудесен избор за подарък, събиращ цялото семейство. Скрабъл Оригинална струва 34,99 лв., играта Асоциации е 11,99 лв., а „Хитри Мишлета“ може да бъде закупена за 7,99 лв. Вълнуващи и оригинални предложения са артикули от серията BUKI - светещ глобус с намаление от 55%, математическата везна за 34,99 лв. или експериментален занимателен комплект „Микрохимия“, с намаление от 40% за притежатели на Kaufland Card на стойност 35,99 лв. Универсален подарък за всяко дете е Kidland учебна дъска за първи стъпки в смятането или писането за 49,99 лв.

Пъзелите са идеалното занимание за уютните зимни следобеди. За най-малките има двустранен пъзел от 24 части Stitch, а за по-големите Kidland предлага светещ пъзел от 1000 части за 11,99 лв. С 30% намаление е пъзелът от 1500 части на Clementoni за деца над 9 г. на цена от 15,99 лв. Популярните пъзели от Black Sea, вдъхновени от български и чуждестранни майстори на четката, са на цена 24,99 лв. за 2000 части, 19,99 лв. за 1000 части и 2,49 лв. за 54 части.

За най-малките Kaufland е подготвил специални предложения: дъга за трениране на фината моторика от Kuniboo за 22,99 лв., музикална жабка от Thinkle Stars за 14,99 лв., мека книжка „Зоологическата градина“ за 19,99 лв., интерактивно полярно мече Artie за 39,99 лв. и др. Бебешкото одеяло с възглавничка Poffy Duo за 24,99 лв. подарява усещане за топла прегръдка. Притежателите на Kaufland Card могат да вземат и образователен метър в стил весел зоопарк за 24,99 лв.

Любителите на дървените играчки ще открият голямо разнообразие от Kidland – от игри за развиване на моториката до дървено влакче и бебешки играчки. Момичетата могат да бъдат впечатлени от кукла за прически от Glamour за 25,99 лв., играчка кон Wilde Maehne за 25,99 лв., къща за кукли със светлинни и звукови ефекти за 89,99 лв. и детска тоалетка за гримиране за 99,99 лв.

За момчетата изборът също е огромен – детски паркинг за 79,99 лв., различни видове писти с автомобили, джипове Monster Truck за 19,99 лв. и специална патрулна кола за 11,99 лв., която може да следи за реда по трасето.

И така, коледният списък е изпълнен, желанията са чути, подаръците са открити, а усмивките на децата са гарантирани.