Kaufland кани клиентите си да пишат писма за благотворителност

Традиционно Kaufland България призовава всички свои клиенти да превърнат магията на Коледа в реална помощ за деца в нужда. За всяко писмо, пуснато до 22 декември в най-голямата пощенска кутия за коледни желания, разположена на паркинга на Централни хали, компанията ще дарява 0,50 лв./0,26 € за 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“.

Тази година кампанията става национална и ритейлърът призовава клиентите си да се включат в същата кампания по още един начин – чрез активиране на специален Kaufland Card купон в мобилното приложение на Kaufland.

Kaufland България продължава да бъде устойчив партньор в мисията на инициативата „Българската Коледа“ за осигуряване на достъп до съвременна диагностика, лечение и рехабилитация на деца с тежки хронични заболявания, състояния и увреждания .

През 2025 г. със средствата от двадесет и второто издание на инициативата са подпомогнати 550 деца, като за диагностика, лечение и рехабилитация е предоставена подкрепа в размер на 1 700 000 лв. В процес на доставка е и високотехнологична медицинска апаратура за 26 лечебни заведения от цялата страна на стойност 1 750 000 лв., която ще разшири възможностите на медицинските специалисти да прилагат модерни методи на лечение.

Празничният дух през декември ще бъде допълнен със специални събития на Сцена Централни хали. На 12 декември посетителите ще могат да се насладят на магично шоу и да участват в творческата работилница „На Коледа стават чудеса“, където децата ще творят, а възрастните ще бъдат вдъхновени да подкрепят добрината.