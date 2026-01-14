Kaufland кани клиентите си на „Ледено предизвикателство“ в София

Атрактивна игра с много награди очаква посетителите на Kaufland-Изгрев на 18 януари между 11:00 и 13:00 ч.

Kaufland България кани своите клиенти да се включат в едно истински нестандартно преживяване – „Ледено предизвикателство“. Тази неделя, 18 януари, в Kaufland-Изгрев всички посетители над 18-годишна възраст ще имат възможност да станат част от атрактивното събитие, което обещава много забавления и награди.

Кога и къде?

„Леденото предизвикателство“ ще очаква всички желаещи във вътрешната зона на филиала в кв. Изгрев (преди търговската зала) между 11:00 и 13:00 ч.

Как да се включиш?

Всеки желаещ да участва е необходимо да уведоми аниматорите на място и да потвърди, че следва някой от официалните канали на Kaufland България в социалните мрежи. Участието не е обвързано с покупка.

Какво те очаква?

Преди старта участниците ще преминават кратък инструктаж, а след това поединично ще бъдат допускани в зоната на събитието. Тя ще бъде ясно обособена с предпазни огради, зад които останалите клиенти ще могат да наблюдават събитието. За безопасността и спазването на правилата ще се грижат двама професионални аниматори.

След проведения инструктаж, участниците ще разполагат с 30 секунди, за да се опитат да извадят конкретен продукт от голям леден блок, използвайки предоставен за целта инструмент. Независимо дали успеят да „разбият леда“ в рамките на определеното време, всички участници ще получат специален подарък от Kaufland.

Важно уточнение: По време на събитието ще се извършва фото и видео заснемане с маркетингова цел, като зоната ще бъде обозначена с информационни табели за посетителите.

Леденото събитие е част от мащабната кампания на Kaufland за замразяване на редовните цени на над 4000 продукта за период от повече от три месеца – от 29 декември 2025 г. до 13 април 2026 г. включително. До края на Великденските празници ритейлърът няма да увеличава цените на избрани стоки от основни хранителни и нехранителни категории.

Продуктите могат да бъдат лесно разпознати по жълтите етикети в магазините. Инициативата има за цел да подкрепи българските домакинства в периода на преминаване към новата валута.