Kaufland прави масата по-богата, а бюджета по-лек със своите собствени марки

Собствените марки на Kaufland са добре познати на клиентите със своето високо качество и достъпни цени. В разнообразния асортимент всеки може да открие продукти, които съчетават вкус и изгодна оферта. До 28 септември почитателите на K-Classic, K-Favourites и K-Bio могат да закупят любимите си продукти с големи намаления, а пълната селекция от продукти може да бъде разгледана тук.

Под марката K-Classic Kaufland предлага всичко необходимо за приготвяне на пълноценно меню. Клиентите могат да се насладят на класическа комбинация от овесени ядки (500 г) за 1,89 лв. и прясно мляко 3% масленост (1 л) за 2,89 лв. Ново предложение е кисело мляко 2% масленост (1 кг) на цена от 2,79 лв., което допълва селекцията за закуска. Сред останалите предложения са краве сирене в саламура (1 кг) за 19,99 лв., различни видове салам с поръска (125 г) за 4,79 лв. и кабаноси (120 г) за 3,99 лв., които са отличното мезе за среща с приятели. Любителите на сладкото могат да се насладят на K-Classic шоколадови блокчета с пълнеж за 5,95 лв. и класически шоколад за 2,79 лв.

Тази седмица K-Favourites ще донесе италиански вкусовете на супер цени. До 28 септември собствената марка на ритейлъра изненадва с макаронени изделия (500 г) за 2,49 лв., маслиново масло в средиземноморски стил (125 мл) за 4,99 лв. и ароматни песто сосове (180–190 г) за 3,99 лв. Сред предложенията се нареждат още доматено пюре (200 г) за 2,99 лв. и сос от чери домати (330 г) за 3,99 лв. Всички те страхотен избор за ценителите на домашно приготвената паста с галещ непцето сос. За почитателите на кафето марката предлага Caffe Italiano – висококачествени кафени зърна (1 кг) на цена от 26,99 лв. Добър и качествен избор са още различни видове мляно кафе 250 г. за 12,49 лв., както и кафе на зърна 100% арабика за 19,99 лв. за 500 г.

Kaufland предлага над 150 висококачествени и здравословни биопродукта под марката K-Bio. С Kaufland Card лоялните клиенти получават 15% намаление на всички ядки от асортимента, които зареждат тялото с енергия през целия ден. Сред останалите предложения са кокосово брашно (300 г) за 3,99 лв., подходящо за приготвяне на сладкиши, палачинки или като по-здравословна алтернатива на пшеничното брашно. Натурален биоскир 0,2% масленост (400 г) за 4,49 лв. е чудесен избор за закуска и може да се комбинира с плодове, ядки или мюсли за балансирано начало на деня. Ритейлърът предлага още различни видове веган оризови вафли (130 г) за 1,59 лв. и биосироп от агаве (360 мл) за 7,89 лв., който е естествен подсладител и може да се използва в напитки, десерти или печива вместо захар.

Собствените марки на Kaufland предлагат практично решение за всеки вкус и всяко домакинство – пълният списък с предложения е достъпен тук .