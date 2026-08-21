След края на цените в левове: Ново закръгляне нагоре по заведения (СНИМКА)

На 8 август приключи действието на правилото за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и лева и някои търговци веднага са се възползвали да закръглят цените нагоре.

От 9 август търговските обекти нямат задължение да посочват цените в лева, могат да го правят само по собствено желание. Това даде възможност на някои места да се отчетат повишения на цените спрямо месец юли, когато обозначенията в левове все още бяха задължителни.

Цените само в евро - нагоре

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В социалните мрежи се появи снимка от заведение за хранене в центъра на София, където тази практика е била възприета много бързо.

Източник: Facebook

Гражданин предоставя снимки на ценоразписа от юли и от август, в който личат съществени разлики.

Така например най-евтиният дюнер през юли е бил 3,58 евро (7 лв), но през август е вече кръгло 5 евро. Най-скъпият дюнер от 6,65 евро (13 лв) е станал 8,50 евро.

Скок в цените има в абсолютно целия асортимент на заведението за бързо хранене.

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Така, ако през юли един пилешки бургер е струвал 4,35 евро (8,50 лв), то през август цената му вече е 6,50 евро.

Увеличение има и при всички напитки - вече цените са кръгли, но в посока нагоре.