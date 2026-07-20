Километрични задръствания на "Капитан Андреево"

На Граничния контролно пропускателен пункт "Капитан Андреево" се образуват опашки от леки автомобили заради пътуващи за летните си отпуски от Западна Европа към Турция, съобщиха от пункта.

Тази сутрин колоната от чакащи да влязат на пункта и да бъдат обработени леки коли е била 1,5 километра.

През изминалото денонощие е бил отчетен рекорден трафик от 10 120 леки автомобила в двете посоки. Времето за преминаване през „Капитан Андреево" е относително, но преминаването към съпределния турски пункт „Капъкуле" отнема средно около 40-50 минути.

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Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица - две, след което усиленото движение ще е в обратна посока - към България.

Източник: БГНЕС

Този интензивен летен трафик на българо-турската граница е традиционен. В началото на този месец министърът на търговията на Турция Йомер Болат и министърът на вътрешните работи на България Иван Демерджиев проведоха видеоконферентен разговор, по време на който бе извършен анализ на натовареността при обработката на документи и времето за чакане на граничните пунктове, по-специално на „Капитан Андреево" - „Капъкуле“ и „Лесово" - „Хамзабейли“.

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