Дясната американска телевизия Newsmax навлиза у нас, основателят ѝ се видя с Радев и го нарече "про-Тръмп"

Основаната от Кристофър Ръди през 1998 г. консервативна американска телевизия Newsmax ще намери пристан и у нас. Медията, лоялна към президента на САЩ Доналд Тръмп, обяви още през юни, че е подписала споразумения за разширяване на марката в Германия, Италия, Гърция, Унгария, България и Украйна, като "партньорите ще излъчват канали на местни езици". Чак сега обаче в българското медийно пространство излизат повече подробности за това какво може да включва сделката, а само преди месец и половина изпълнителният директор Ръди беше на посещение в България и се срещна лично с премиера Румен Радев.

Какво се знае за Newsmax?

Newsmax е американска компания за новини, политически коментари и дигитални медии, основана през 1998 г., със седалище в Бока Ратон, Флорида. Тя е описвана по различни начини - като консервативна, дясна и дори крайнодясна. Подразделенията на Newsmax Media включват кабелния и ефирния канал Newsmax TV, уебсайта Newsmax.com, който включва здравен и финансов сайт, както и списанието Newsmax – месечно печатно издание. Компанията излезе на борсата през март 2025 г. Регистрирана на Нюйоркската фондова борса под символа NMAX.

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Каналът, който заема четвърто място по рейтинг в САЩ, се излъчва от всички големи доставчици на платена телевизия. Медийните ресурси на Newsmax достигат редовно до повече от 50 милиона американци чрез Newsmax TV, приложението, уебсайта и списанието. Чрез профилите си в социалните мрежи Newsmax достига до общо над 25 милиона последователи. Списание Forbes ги нарича „новинарска сила“.

Снимка: Getty Images

Newsmax и историята ѝ в Европа

Компанията отбелязва бърз растеж в международната си дейност в областта на телевизионното разпространение, рекламата и лицензирането, като се очаква годишните международни приходи да достигнат приблизително 25 милиона долара през 2026 г. Растежът в международното лицензиране значително надхвърля първоначалните вътрешни прогнози на компанията. Newsmax очаква приходи от лицензиране в размер на приблизително 16 милиона долара през тази година – значително увеличение спрямо отчетените 3,6 милиона долара за 2025 г.

В момента Newsmax разпространява своя водещ кабелен новинарски канал в САЩ в повече от 100 държави чрез оператори на платена телевизия, сателитни доставчици и стрийминг платформи. Освен това все по-голям брой международни медийни партньори са придобили лиценз за името и марката Newsmax, за да пуснат локализирани канали и програми на Newsmax на местните езици. Съгласно тези споразумения Newsmax обикновено получава комбинация от такси за лицензиране на марката, приходи от реклама и други приходи от партньорства.

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През 2022 г. Newsmax започна партньорство с „Телеком Сърбия“ – водещ доставчик на телекомуникационни услуги и широколентов интернет в Източна Европа. Скоро след това бе стартиран Newsmax Balkans – регионален новинарски канал на сръбски език, предназначен за аудиторията на целия Балкански полуостров.

Newsmax и "Телеком Сърбия" стартираха официално и Newsmax Poland (Полша) по време на специално събитие във Варшава през юни.

Снимка: Getty Images

„Международното разрастване на Newsmax надмина очакванията ни“, казва Анди Бигърс, вицепрезидент по дистрибуцията на компанията. „Нашите партньори по целия свят осъзнават търсенето на надеждни новинарски програми. Виждаме значителни допълнителни възможности за растеж в областта на рекламата, лицензирането и дистрибуцията в цяла Европа и на други международни пазари".

Кристофър Ръди, главният изпълнителен директор, заяви, че разширяващото се международно присъствие на компанията отразява "нарастващото признание" на марката Newsmax в световен мащаб.

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Срещата с Румен Радев и възможните опции пред Newsmax в България

На 30 май, преди Newsmax официално да обяви в сайта си разширяване и към България, Ръди се срещна с българския министър-председател Румен Радев в кабинета му в София.

„Нов лидер за Европа: позитивен, силен, про-НАТО, про-Америка, про-Тръмп, про-Израел" - това е казал изпълнителният директор на компанията за българския премиер, твърдят от официалния профил на Newsmax в социалната мрежа X.

Newsmax CEO Chris Ruddy meets Bulgarian Prime Minister Rumen Radev at his office in Sofia today.



Ruddy on Radev: "A new leader for Europe: positive, strong, pro-NATO, pro-America, pro-Trump, pro-Israel." pic.twitter.com/TbkEqwWcKM — NEWSMAX (@NEWSMAX) May 29, 2026

Сега Mediapool разкрива своя информация за начина, по който Newsmax може да влезе в България. Според източниците на медията сред потенциалните варианти са сътрудничество или с NOVA, или с Euronews.

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