Последно сбогом с Александър Александров: Йотова припомни голямата му мечта за Космоса

"Надявам се един ден заветът, който ни остави да бъде поет от неговите млади колеги. Благодарение на него, на Георги Иванов за България се говореше като за космическа държава. Дай Боже тази негова мечта да я продължим и занапред", каза президентът Илияна Йотова след като се сбогува с втория български космонавт ген.-майор Александър Александров.

Държавният глава отбеляза, че ген.-майор Александров е човекът, който е посветил живота си на България, на нейната слава и на космическата наука.

Поклонението пред генерал-майор Александър Александров се проведе през днешния ден в Централния военен клуб в София.

Припомняме, че ген.-майор Александров напусна този свят на 10 юли 2026 година, а тъжната новина съобщи министър-председателят Румен Радев. ОЩЕ: Отиде си вторият български космонавт Александър Александров

Кой е ген.-майор Александров?

Александър Александров е вторият български космонавт, летял на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5“, Станция Мир и Союз ТМ-4. Мисията продължава от 7 до 17 юни 1988 г.

„С дълбока тъга Министерството на отбраната и Българската армия се прощават с о.р. генерал-майор Александър Александров - военен летец, космонавт, учен и достоен офицер, оставил трайна следа в историята на българската авиация и космонавтика”, се посочва в съобщението на министерството. ОЩЕ: България се прощава с втория си космонавт в понеделник