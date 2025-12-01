Кой има имен ден днес, 1 декември 2025 г. Честито!

На 1 декември 2025 имен ден празнуват всички, които носят името Наум. Св. пророк Наум живял 700 години преди Рождество Христово. 200 години преди него пророк Йона, по Божия повеля предсказал разрушението на Ниневия Речник за големите беззакония на нейните жители. Ниневитяни се покаяли и всеблагият Господ отменил строгата Си присъда. Но след известно време те пак се развратили. Тогава Господ чрез устата на пророк Наум им открил страшните бедствия, които ще ги постигнат. Пророчеството се сбъднало точно. Пророк Наум предсказал и други събития и утешавал верните Божии служители чрез откриване на евангелските обещания.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека здравето те следва през целия ти живот. Бъди обичан, уважаван и ценен от всички хора, на които държиш, а за другите - не хаби своите мисли!

Честит празник! Този специален ден да е началото на нещо изключително за теб! Бъди уверен в себе си и своята честност и доброта. Нека те очакват хиляди чудеса, в точното време и на точното място!

Бъди честит и благословен! Живей неповторимо! Нека животът ти е изпълнен със светлина, истина и любов! Бъди заобиколен от верни приятели, надеждни помощници и неподправена обич!

Весело празнуване на твоя празник! Нека пътят ти е осветен от добрини и късметът винаги те държи за ръка, а здравето да не излиза от дома ти! Да се сбъднат всички пожелания на тези, които те обичат!

