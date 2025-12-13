Кой има имен ден днес, 13 декември 2025 г. Честито!

На 13 декември 2025 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Евгени, Евгений, Адам. На този ден православната църква почита паметта на монасите Евстратий, Евгений, Авксентий, Орест и Мардарий. Съществуват някои забрани, например на 13 декември не можете да ругаете или да се карате с близки. На 13 декември е забранено да се отказва помощ или да се обижда когото и да било, особено животните.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека своят светец закрилник те пази от злото и ти посочва верния път напред! Бъди верен на тези, които те обичат и имай цялата любов и признателност, от които се нуждаеш!

***

Честит празник! Нека този ден зареди годината ти с щастие, благоденствие и късмет! Всички пътища да са отворени за теб, да си обичан и ценен от онези, на които държиш истински!

***

Честит празник! Небето да се отвори и от него да се изсипят благоденствие, успехи и признателност! Празнувай с любимите си хора. Чувствайте се ценен и обичан и отвърни със същото на тези, които са до теб!

***

Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие!

Снимки: iStock