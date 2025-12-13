Кой има имен ден днес, 13 декември 2025 г. Честито!

Любопитно:

На 13 декември 2025 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Евгени, Евгений, Адам. На този ден православната църква почита паметта на монасите Евстратий, Евгений, Авксентий, Орест и Мардарий. Съществуват някои забрани, например на 13 декември не можете да ругаете или да се карате с близки. На 13 декември е забранено да се отказва помощ или да се обижда когото и да било, особено животните.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека своят светец закрилник те пази от злото и ти посочва верния път напред! Бъди верен на тези, които те обичат и имай цялата любов и признателност, от които се нуждаеш!

***

Честит празник! Нека този ден зареди годината ти с щастие, благоденствие и късмет! Всички пътища да са отворени за теб, да си обичан и ценен от онези, на които държиш истински! 

***

Честит празник! Небето да се отвори и от него да се изсипят благоденствие, успехи и признателност! Празнувай с любимите си хора. Чувствайте се ценен и обичан и отвърни със същото на тези, които са до теб!

***

Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

