Kaufland е предал близо 500 тона плодове и зеленчуци за производство на биогаз и компост

Произведени са около 80 тона биологичен компост и биогаз с потенциал да осигури електроенергия за над 3000 домакинства

През последната година Kaufland България е предал близо 500 тона плодове и зеленчуци за устойчиво оползотворяване. Част от тях се използват за производство на биогаз с потенциал да осигури електроенергия за над 3000 домакинства за едно денонощие. Друга част от тях е използвана за създаване на над 80 тона висококачествен биологичен тор.

Близо 350 тона плодове и зеленчуци са предадени на шест общински предприятия по чистота (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Благоевград) като част от системите за разделно събиране на биоотпадък. За три града е изчислен потенциал за производство на биогаз, който може да осигури електроенергия за около 3370 домакинства за едно денонощие. С това се спестяват приблизително 169 тона CO₂ емисии, които биха се отделили при изхвърляне на отпадъка на сметище.

Паралелно с това, от близо година Централният склад в с. Стряма работи с партньор за компостиране на органични отпадъци чрез двуетапен процес – физико-термична обработка, завършена с калифорнийски червеи (вермикомпостиране). В рамките на сътрудничеството над 160 тона плодове и зеленчуци са преработени за производство на близо 80 тона биологичен компост (тор) с високо съдържание на хранителни вещества, подходящ за земеделие, градинарство и ландшафтни дейности.

Биоотпадъците от плодове и зеленчуци се генерират в резултат на стриктния контрол за качество и свежест, който Kaufland прилага към своите продукти. Всяка партида с плодове и зеленчуци, пристигаща в централния склад в Стряма, преминава през проверки по редица показатели, които неминуемо правят определени количества негодни за продажба. Те се насочват към устойчиво оползотворяване вместо към депониране и генериране на допълнителен отпадък.

Темата за намаляване на хранителните отпадъци е ключов приоритет в политиката за устойчиво развитие на Kaufland. Компанията прилага цялостен подход - от предотвратяване на отпадъци чрез ежедневни отстъпки и смарт планиране на доставките, чрез дарения на годна храна до партньорства с приложение за „спасяване“ на храна, общини и организации за оползотворяване на биоотпадък.

*Количеството произведен биогаз е изчислено на база потенциала на суровината