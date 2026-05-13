Смут в МС: Новият здравен министър се оплете в обясненията за пръскането срещу комарите

Новият здравен министър Катя Ивкова видимо се смути от първата си среща с журналистите, отразяващи работата на Министерския съвет. След края на първото редовно заседание на кабинета "Радев" тя даде съвместен брифинг заедно със земеделския министър Пламен Абровски на тема пръскането срещу комари.

"На 22 декември 2025 г. Министерството на здравеопазването е обявило тръжна процедура за провеждане на ДДТ действия (дихлордифенилтрихлоретан, използва се като инсектицид за борба с комарите, бел. ред.) за обработка на комарните популации. В хода на провежданета на процедурата е постъпил сигнал и вследствие на този сигнал, в рамките на служебното правителство, на 9 април решението на възложителя за класиране на участниците е било отменено. Тогава в КЗК е образувано производство по тази процедура. Миналата седмица, на 7 май, служебното правителство е взело решение за прехвърляне на бюджета за тези ДДТ действия към бюджета на БАБХ, която да проведе тези мероприятия", обясни министър Ивкова.

По думите ѝ експертите от земеделското министерство са направили анализ относно това дали е практически възможно БАБХ да се занимава с тази дейност, но се установило, че това не е тяхна задача. Ивкова каза още, че с прехвърлянето на бюджета от земеделското ведомство към БАБХ има риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки, в резултат на което днес Министерският съвет е взел решение, с което е било отменено решението на служебния кабинет от 7 май.

"Ситуацията в момента е такава, че сме поставени в доста кризисна ситуация. Не трябва да се поставя под риск общественото здраве. В момента анализираме законовосъобразните възможности, така че да няма риск за общественото здраве", допълни тя.

Какво обърка тя?

Здравният министър обеща, че занапред ще се търсят по-устойчиви решения, за да не се стига всяка година до един и същи проблем.

След това медиите поискаха да узнаят дали в крайна сметка властите ще предприемат пръскане срещу популацията на комарите, което предизвика известен смут в отговорите и поведението на здравния министър. Тя подчерта, че се работи в посока да има пръскане в срока, в който трябва да се направи това. Попитана колко е времевият срок това да се случи, министър Ивкова отговори, че това ще стане "по най-бързия начин" и "че се търси решение". После на въпрос кога е пределният срок, тя попита в какъв смисъл на пределен срок, и поясни, че има период на непрекъснато излюпване на комари. В крайна сметка тя каза, че до края на месец май трябва да започне пръскането.

На свой ред министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че е бил направен опит да бъде покрита "бомба", защото бившият министър на здравеопазването и този на земеделието са се опитали да "прехвърлят един горещ картоф" и обясни: "Важно е хората да знаят, когато ги хапят комарите, кой е виновен", каза Абровски.

Освен това, земеделският министър съобщи, че е бил уведомен, че за 2026, 2027 и 2028 г. все още няма сключен договор за защита от градушки чрез самолетен способ.

"За мое огромно учудване, от януари месец досега обществената поръчка се тътри някъде из ведомствата. Разпоредил съм проверка, за чиито резултати ще ви уведомя на малко по-късен етап. Ако има неглижиране, някой ще трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители", подчерта министър Абровски.

