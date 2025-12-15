Кабинетът подаде оставка:

Кой има имен ден днес, 15 декември 2025 г. Честито!

На 15 декември 2025 г. имен ден отбелязват тези, които носят името Свобода и Марин. Свети Марин живеел при царуването на Карин (римски император от 282 до 283 г.])и бил от благороден произход. Като християнин той бил хванат и принуждаван да принесе жертва на идолите. Но светият не се покорил и не изпълнил заповедта. Затова го повесили и го рязали с мечове, а после го хвърлили върху огън, после го хвърлили в кипящ котел, но по Божията благодат той останал невредим. Тогава пуснали срещу него диви лъвове и мечки, но зверовете не го докоснали. Накрая било заповядано да му отрежат главата. Така светецът предал духа си на Господа, а мощите му били благочестиво погребани от богобоязнени християни. 

Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив, непоколебим и непобедим! Нека името ти носи късмет, успехи и истинска любов! Весело празнуване!

Честит празник! Нека този ден бъде честит и специален, както ти си неповторим за своите близки и приятели! Нека името ти бъде споменавано с добро и да си известен с добрите си постъпки!

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

