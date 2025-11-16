Кой има имен ден днес, 16 ноември 2025 г. Честито!

На 16 ноември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Матей, Матея, Матю и производните им. На този ден почитаме Св. апостол и евангелист Матей. Той бил родом от Капернаум, наричали го още Левий. След Възкресението осем-девет години той написал пръв Евангелие. Проповядвал в Мизия, Малта и Етиопия, дето за вярата в огън бил изгорен. Станали чудеса: пламъкът не го докоснал. Като издъхвал, мъчителите изповядвали силата Божия и станали християни.

Имени дни през ноември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Празнувай от сърце празника на своето име красиво! Нека ти носи късмет, здраве, успехи и незабравими моменти на щастие и удовтлетворение!

***

Честит имен ден! Бъди здрава, щастлива, винаги влюбена и щастливо придружена!

***

На този ден ще ти пожелая само две неща - никога и винаги. Никога - нещастен и винаги щастлив! Честит имен ден!

***

Нека цялото щастие на Земята бъде събрано в твоето сърце, а очите ти винаги да греят със светлината на любовта! Не забравяй, че формулата за успех е споделеността!

***

Честит празник! Нека енергията на деня те зареди за цялата година и тя да бъде изпълнена с любов, късмет и пътеводна светлина към твоя успех и благополучие! Наздраве!

