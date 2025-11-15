15 ноември: Забравеният празник на България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

Какъв ден е 15 ноември в историята на България?

15 ноември е важен ден в историята на страната ни. На този ден през 1990 г. от Народна република България, името на страната ни става Република България. Тази промяна отбелязва край на една епоха - еднопартийния режим и бележи началото на демократичните промени. Това събитие е ключово и за съвременната история на страната ни. Промяната в името на родината ни става факт точно година след свалянето на комунистическия лидер Тодор Живков на 10 ноември 1989 г.

Патриархът на българската войска: Отявленият русофоб, който се разправи с проруските превратаджии

И въпреки че за свалянето на Тодор Живков се говори и до днес, за събитието от 15 ноември - датата, на която държавата ни сменя комунистическото си име, се говори малко.

Интересен факт е, че според картата на София, има улица с това име - "15-ти ноември", но няма нито една табела, показваща нейното наименование. Тази улица започва между сградата на Народното събрание и сградата на БАН и завършва зад храм-паметника "Александър Невски".

15 ноември 1885 година също е паметен за България ден - в Сръбско-българската война се провеждат две важни сражения. Едното от тях е контраатаката при Видин, а другото е българската победа в боя при Пирот. Днес те не се отбелязват, независимо от важното им значение за края на войната.

През 1888 г. от княз Фердинанд I в знак на почит към бъгарската армия след победата в Сръбско-българската война обявява 15 ноември за боен празник на Българската армия, известен още като Празник на победите. Тогава честването на празника обединява и създавалата се традиция за повишане на заслужилите офицери в по-горен чин. По указ на княза празникът е бил честван с военни паради, панихиди за загиналите войни и молебени за здраве на всички от армията.

15 ноември: Не само паметен, но и трагичен - какво се е случило на този ден през 1877 година в София

На малцина е известно, че събитията от 15 ноември 1877 година се свързват със символиката на Лъвов мост във вида, в който го познаваме днес с 4-те гордо изправени лъва. Този ден е трагичен за семействат на четирима софийски книжари, които са обесени там.

Българският генерал, който разгроми руснаците: Ще ги прогоним, тук е България!

Близо до дюкяна си в местността "Капана" е обесен книжарят Стоян Недялков Табаков. Край пътя за Бистрица, на бесилото на вратата на книжарницата си увисва бистричанинът Никола Стефанов Чолака. На "Шарен мост", където се очаквало пристигането на руски войски, на бесилото увисва Георги Стоицев. Книжарят Киро Селянина е бил обесен на Конския пазар.

Никола Чолака бил известен като Шопския апостол, тъй като бил най-големия помагач на Апостола в Софийско. Отговарял е за 3 манастира, в това число и Драгалевския.

Георги Стоицев Песнопевецът бил пратен на бесилото заради хайдушките си песни. Според Анастасия Чолакова, съпругата на Никола Чолака, от вътрешната страна на феса му била изписана стихотворна ругатня.

Стоян Табаков и Никола Вардев се занимавали с активно разпространение на стари хайдушки песни. С продажбата на "Народна песнопойка" били ангажирани още Никола Чолака, Киро Селянчето и Георги Стоицев.

Българският поет, загубил окото си при Дойран и убит при "справка" в полицията

През 1877 година по време на преговорите за свикването на Цариградската конференция, в София започва да назрява бунт. Въпреки че градът не въстава през април 1876 г., властта дочува за подготвяния бунт и след донос срещу книжаря Георги Стоицев, четиримата книжари са били обесени.

След Освобождението възрожденецът Христо Данов, бащата на книгоиздаването, предлага на мястото на Шарения мост да се изгради паметник в чест на обесените книжари. Четирите лъва на днешния Лъвов мост символизират четиримата българи книжари, които са били обесени от турците.