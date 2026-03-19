Кой има имен ден днес, 19 март 2026 г. Честито!

На 19 март 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Дария, Дарин, Дарина, Найден, Найдa, Йосиф и производните им. Дария била съпруга на Хрисант - единствен син на царедвореца Полемий от Александрия. Дария била езичница, но благодарение на Хрисант приела вярата в Христос. Двамата живеели в привиден брак, като брат и сестра. По-късно са измъчвани заради вярата си и убити с камъни. На мястото на смъртта им е издигната църква.

Пожелания

Нека този ден е светъл като душата ти, ярък като очите ти, топъл като сърцето ти! Бъди обградена с обич, любов и уважение! Сбъднати пожелания и мечти да съпътстват пътя ти!

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе всичко, което желаеш най-много: здраве, любов, приятели, пари, успехи и признание!

Бъди жива, здрава, усмихната и сияйна! Нека този ден ти припомни за истинските неща в живота. Злото да те забрави и твоят светец-покровител да те закриля и пази от беди!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

