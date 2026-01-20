Оставката на Румен Радев:

Кой има имен ден днес, 20 януари 2026 г. Честито!

20 януари 2026, 05:55 часа 333 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 20 януари 2026 г. Честито!

На 20 януари 2026 г. имен ден имен ден празнуват всички, които носят името Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия и производните им. Евтимий Велики е известен не само като аскет, но и като духовен наставник. Той е помагал на хората да преодоляват духовни трудности, давал е напътствия за молитва и пост, а думите и съветите му са запазени в монашески писания. Той е бил особено уважаван заради способността си да съчетава трудностите на аскетическия живот със състрадание и любов към ближния.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят личен празник се превърне в почит на любовта, истината и светлината! Животът ти да е изпълнен със смисъл, късмет и верни приятели, с които да споделяш щастливите моменти!

***

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Антоновден 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

***

Нека твоят празник бъде изпълнен с най-милите пожелания, най-верните приятели, най-искрената любов и най-скъпите подаръци!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock     

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес