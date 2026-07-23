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Имени дни през август 2026 г.

23 юли 2026, 13:33 часа 714 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Имени дни през август 2026 г.

Последният ден на лятото предполага отпуски, морски вълни, зашеметяващи залези и спомени, които да ни топлят през зимата. Може би затова този месец не е много богат на имени дни, но все пак своя имен ден имат хората с имена Здравко, Валерия, Мария, Наталия и Александър. Ето кои са датите, в които ще имате още един прекрасен повод да се видите с приятели и близки, за да празнувате! 

Пожелания за рожден ден на майка

Имени дни август 2026 г.

1 август – Макавей, Здравко, Здравка;

7 август – Валери, Валерия;

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15 август – Успение Богородично (Голяма Богородица) – Мария, Мариан, Мариян, Мариела, Мирела и др.;

26 август – Адриан и Наталия, Адриана, Наташа;

30 август – Александър, Александра, Алекс, Александрина и др.

Още: В кой месец има най-много имени дни?

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят личен празник се превърне в почит на любовта, истината и светлината! Животът ти да е изпълнен със смисъл, късмет и верни приятели, с които да споделяш щастливите моменти!

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Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат!

Имени дни 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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