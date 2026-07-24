Сняг заваля в България през юли

Рязкото застудяване, което обхвана страната, донесе сняг и на най-високия връх в България - Мусала. През днешния ден във високите части на Рила температурите се понижиха достатъчно, за да превърнат дъжда в сняг.

Макар подобни явления да не са необичайни за най-високите върхове у нас, снеговалежът в разгара на лятото неизменно привлича вниманието и създава необичайна зимна гледка.

От Meteo Balkans отбелязват, че снегът на 24 юли е поредното доказателство колко бързо може да се променя времето в българските планини. Оттам предупреждават туристите, които планират преходи във високите части на Рила, да бъдат подготвени за внезапно влошаване на условията, ниски температури, силен вятър и намалена видимост. Още: Млад мъж загина в района на връх Мусала

Слаб снеговалеж беше отчетен днес и на най-високия връх в Гърция - Митикас в планината Олимп.