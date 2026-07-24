Когато добрият вкус срещне модата: Happy Доставка и Zarena на модния подиум

Burrata Fashion Show vol. 2 превърна летния подиум във Варна в сцена, на която мода, музика и вкус се срещнаха по запомнящ се начин. Сред акцентите на вечерта беше първата колаборация между Happy Доставка и Zarena. Партньорството показа как разпознаваемата визуална идентичност на Happy Доставка може да излезе извън обичайната си среда на перфектна доставка и да се превърне в моден аксесоар.

Специално за ревюто Zarena обнови дизайна на седем модела от своите най-известни чанти, като добави елементи от емблематичната торба на Happy Доставка. Точките, логото и цветовите акценти пренесоха познатата идентичност на доставката в новия стил на модата.

Познатите елементи от дизайна на Happy Доставка се появиха и върху летни шапки, които допълниха визиите по бански на моделите. Така аксесоарите се превърнаха в естествена част от цялостната стилистика - свежа, лятна и създадена за сцена, на която всеки детайл има значение.

Всяка от чантите беше завършена с малък кожен аксесоар във формата на сърцето от логото на Happy Доставка. Този детайл добави финален щрих и превърна колекцията в нещо повече от бранд позициониране. Тя се превърна във визуален жест към всички, които свързват добрия вкус не само с храната, но и със стила, преживяването и настроението.

Burrata Fashion Show vol. 2 даде подходяща сцена за тази първа съвместна изява. На събитието бяха представени още девет модни марки, а сред гостите присъстваха популярни лица като Дара, Кристина Патрашкова, Мон Дьо, Александра Богданска, Юлиан Костов и много други. По време на дефилето рапърът 100 Кила изпълни една от най-летните си и динамични песни, а в края на участието всички модели излязоха да танцуват на сцената с него.

Колаборацията между Happy Доставка и Zarena се открои със своята различна идея - да превърне елементите на доставката в стил, който грабва погледа и носи настроение.

За Happy Доставка партньорството показа още един начин, по който могат да бъдат част от ежедневието на хората - не само когато поръчват любимата си вкусна храна, но и когато търсят стил и емоция. За Zarena колаборацията беше възможност да интерпретира широко разпознаваемите елементи на торбата за доставка през собствената си модна естетика и да ги превърне в аксесоари с характер.

Първата съвместна изява на двата бранда се превърна в успешен пример за партньорство, което излиза извън стандартната рамка. Happy Доставка и Zarena създадоха нещо уникално, ярко и запомнящо се - колаборация, която привлече вниманието на любителите на добрия вкус, стила и модата.

Седемте ексклузивни чанти от колаборацията между Happy Доставка и Zarena ще продължат живота си и след модния подиум. Те ще бъдат раздадени под формата на giveaway в Instagram профила на @happydostavka. Феновете на добрия вкус, стила и летните изненади ще могат да се включат за шанс да спечелят един от специално създадените модели. За повече информация следете профила на Happy Доставка в Instagram.