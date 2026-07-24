Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Хайде, погледни ме!" Допамин за петък вечер

24 юли 2026, 22:30 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Хайде, погледни ме!" Допамин за петък вечер

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Време за лудории и пакости: Допамин за 20 юли

"Ставаш досаден с тази игра! Хайде, погледни ме, аз съм далеч по-важна!"

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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