Кой има имен ден днес, 26 март 2026 г. Честито!

На 26 март 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Габриел, Габриела, Гаврaил, Гаврил и производните им. На този ден православната църква отбелязва Събор на св. архангел Гавриил - празник в чест на този небесен вестител на Божиите тайни. В църковните песни на този ден още отзвучава радостта на Благовещението. Архангел Гавраил (или Гавриил) (евр. - "сила Божия") е един от седемте архангели, т.е. "ангелоначалници", представители на осмия ангелски чин. Архангелите възнасят молитвите на хората към Бог и разкриват смисъла на пророческите видения и хода на събитията, особено на пророчествата за идването на Месията - Христос.

На този светъл празник бъди честита, здрава и нека светлината на сърцето ти те води по пътя на Любовта!

Честит имен ден! Бъди здрав, нека щастието те събужда всяка сутрин, а вечер да те изпраща удовлетворението от добре свършената работа през деня. Бъди обичана и обичай!

Нека твоят имен ден бъде началото на нов живот, изпълнен с истина, смисъл и стремежи! Бъди заобиколена от верни приятели, обичащи те хора и роднини, и нека те води късметът!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

